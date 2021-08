IFB oferece cursos gratuitos de inclusão digital para terceira idade

CB Correio Braziliense

(crédito: IFB/Reprodução)

O Instituto Federal de Brasília/Campus Ceilândia estendeu as inscrições para cursos de inclusão digital para pessoas da terceira idade até 12 de agosto. As oportunidades são destinadas a candidatos com no mínimo 60 anos.

Para ter direito aos cursos, além da idade exigida pelo instituto, as pessoas interessadas precisam ter ensino fundamental incompleto, conhecimentos na área de informática e dispositivo móvel (celular ou tablet) com acesso à internet na residência para realização das atividades. As tarefas serão feitas por meio da plataforma Google Meet/Moodle, com 4 horas de aula semanais, não sendo desta maneira, presencial.

Os cursos

O curso de Informática Básica para idosos na Modalidade Remota terá dois encontros de forma síncrona, quando o professor fica disponível on-line no horário pré-estabelecido, previsto para ser das 13h30 às 15h nas terças-feiras e quintas-feiras, e um outro encontro de forma assíncrona (atividades a distância na plataforma Moodle).

O curso de Informática Básica para Idosos na Modalidade a Distância terá dois encontros assíncronos. Nesta modalidade as aulas serão pré-gravadas no horário das 13h30 às 15h nas segundas-feiras e quartas-feiras, e um encontro de forma síncrona, quando o professor estará disponível on-line no horário pré-estabelecido, todas as terças-feiras.

Esses cursos fazem parte do Programa de Inclusão Digital e Social para Idosos do Campus Ceilândia e terão carga horária de 36 horas. Serão formadas duas turmas com 20 alunos cada. No total serão 40 vagas.

As inscrições

Os candidatos podem concorrer as vagas preenchendo um formulário eletrônico que está disponível no site do IFB (www.ifb.edu.br).