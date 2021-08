Centro de Educação Infantil é inaugurado no Areal um dia antes da volta às aulas

CM Cibele Moreira

O Centro de Educação Infantil (CEI) 9, na região do Areal — entre Águas Claras e Taguatinga — receberá 150 crianças, de 4 e 5 anos, nesta quinta-feira (5/8), com um ambiente novo e independente. A instituição, que funcionava no mesmo terreno da escola Caic Walter José de Moura, foi inaugurada nesta quarta-feira.

A separação das duas escolas era uma demanda antiga, afirmam os gestores e educadores. Agora, as crianças pequenas terão um espaço exclusivo para elas. Ao todo, a instituição de ensino atende 307 alunos, sendo 295 em pré-escolas e 12 em creches. São 18 turmas divididas nos turnos matutino e vespertino, e uma em período integral, que irá funcionar com dez hora aula.

Boa parte da estrutura existente foi aproveitada, além da construção de nove salas de aulas para atender as turmas do ensino infantil. Os serviços de manutenção incluíram, ainda, a reforma dos banheiros, troca de pisos e das instalações da cantina, revisão elétrica e revitalização da pintura. Cerca de R$ 300 mil foram investidos na obra.

"Amanhã (5/8), inicia-se as aulas da educação infantil, e muitos vão pisar no chão de uma escola pela primeira vez. E é um prazer e um orgulho receber essas crianças em uma escola toda preparada, reformada", destaca a diretora do CEI 9, Fernanda Vaz. "Essa escola é um sonho e ela representa muito para nós", complementa.

Esforços

A secretária de Educação, Helvia Paranaguá, ressalta os esforços feitos pelo governo durante a pandemia em prol de melhorias na educação. "Tudo que é ruim, tem um lado positivo. E nesse período de pandemia tivemos o lado positivo de poder avançar com as obras de melhoria das nossas escolas", pontuou. "A educação infantil é um desejo da família, e ele está sendo realizado hoje", defendeu Helvia durante o evento de inauguração do Centro de Educação Infantil 9.

O coordenador da Regional de Ensino de Taguatinga, Murilo Marconi Rodrigues, responsável pelas unidades escolares da região, afirma que a adaptação da nova escola vai melhorar a gestão, porque cada uma das duas unidades de ensino terá dedicação exclusiva para um público específico: o CEI se dedicará à educação infantil e o Caic ao ensino fundamental.

O mobiliário e o material pedagógico para o funcionamento do CEI 9 foram adquiridos com recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf) da Secretaria de Educação, na ordem de R$ 160 mil.



Nesta quinta-feira (5/8), a escola irá receber 75 alunos no período da manhã e 75 à tarde. Todos os protocolos de higienização será seguido para recebe os estudantes, com torneiras na entrada, tapete sanitizante, aferição de temperatura.