Espro participa do debate ‘Como conseguir um emprego?’

(crédito: Divulgação/Fauxels)

As principais dicas para adolescentes e jovens entrarem no mundo do trabalho estarão em discussão na próxima terça-feira (10), às 19h, no webinar "Se prepara #1 - Como conseguir um emprego?", que contará com a participação do Espro (Ensino Social Profissionalizante).

O webinar faz parte da programação da Semana das Juventudes, promovida pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). A programação, entre os dias 9 e 13 de agosto, envolve temas do empreendedorismo à meditação, passando por uma extensa lista de atividades culturais como saraus, música, teatro e circo.

O webinar, em parceria com o Laboratório GOYN, terá como convidado Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro, instituição filantrópica sem fins lucrativos que capacita e insere adolescentes e jovens no mundo do trabalho. Também participarão da discussão representantes de outras organizações que atuam na pauta da empregabilidade jovem.

Jovens de idade entre 15 e 29 anos interessados em participar das atividades da Semana das Juventudes 2021 podem se inscrever por meio do formulário disponível aqui. Mais informações no site da secretaria. A semana marca o 12 de agosto deste ano, Dia Internacional da Juventude.