CM Cibele Moreira

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Educação divulgou a lista dos 200 profissionais entre educadores sociais voluntários e auxiliares de limpeza e cozinha que foram contemplados para receber a dose única da vacina Janssen na sexta-feira (13/8). A vacinação desse grupo ocorreu exclusivamente à noite, entre 18h e 22h, na Praça dos Cristais, no QG do Exército — Setor Militar Urbano. De acordo com a pasta, esta é a última etapa do Plano de Vacinação da Educação.

Para se vacinar, foi preciso apresentar documento de identidade com foto e comprovante do vínculo com a empresa prestadora de serviços ou com a escola (termo de compromisso). A expectativa da secretaria era imunizar mil trabalhadores, sendo 900 educadores sociais voluntários e 100 auxiliares nas áreas da limpeza e cozinha que estão entrando agora na rede pública.



A imunização desse grupo teve início na quinta-feira (12/8) e segue até esta segunda-feira (16/8). Para cada dia, serão convocados 200 pessoas para receber o imunizante. A listagem com os nomes dos contemplados está disponível no site da secretaria.

Os profissionais aptos para entrar nessa fase do Plano de Vacinação da Educação foram selecionados com base nas informações coletadas junto as 14 regionais de ensino que atuam com educadores sociais voluntários. Aqueles que declararam já ter tomado a primeira dose de outra vacina não entra nesta lista.

Também estão de fora os educadores que ainda não assinaram o termo de compromisso com a escola. Esses deverão buscar a vacinação pela Secretaria de Saúde. As vacinas disponíveis para esses trabalhadores são remanescentes das doses disponibilizadas nas fases de imunização anteriores, ou seja, dos profissionais convocados para receber o imunizante, mas que não foram se vacinar.

Retorno presencial

A imunização desses profissionais vem de encontro com o retorno das aulas presenciais na rede pública. A volta às aulas do ensino infantil ocorreu em 5 de agosto e dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos(EJA) na última segunda-feira (9/8). No entanto, ao menos nove escolas tiveram que adiar o retorno completo ou parcial dos estudantes, por apresentarem casos de covid-19 entre os docentes.