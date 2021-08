CB Correio Braziliense

(crédito: Foto Divulgação/ICP)

As inscrições para os laboratórios do Projeto Include, realizado pelo Instituto Campus Party em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), estarão abertas até o próximo sábado (28/8). A intenção do Include é promover a inclusão social e econômica para jovens que não têm acesso à educação tecnológica.

O projeto faz com que esses jovens adquiram conhecimento das novas tecnologias, além de permitir que ingressem no mundo digital, de estudos e de mercado de trabalho por meio de laboratórios instalados em comunidades de baixa renda. Eles são projetados e equipados para oferecer, gratuitamente, à população cursos com metodologia e linguagem de software e hardware.

As aulas são on-line ou presenciais, com o auxílio de profissionais preparados. Estão abertas inscrições para laboratórios em Itapoã, Paranoá, Água Quente, Gama, Santa Maria, Café sem Troco, Recanto das Emas, Sol Nascente, Ceilândia, Estrutural, Biotic (apenas on-line) e Samambaia. Em Santa Maria, serão atendidos presencialmente 75 pessoas em cumprimento de medida socioeducativa de internação, na Unidade de Internação de Santa Maria (UISM). De acordo com Sidiane Zanin, diretora do Projeto Include, esse será o primeiro laboratório de tecnologia do Include dentro de um centro de internação. “Queremos promover a socioeducação digital desses jovens e prepará-los para o mercado de trabalho”, diz.





O projeto também conta com instalações em outras regiões do país, lugares como Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Bahia. As vagas para os laboratórios são limitadas e podem ser feitas pelo site do Instituto Campus Party até o dia (28/8).