Restaurante da Universidade de Brasília reabre para CEU

CB Correio Braziliense

(crédito: Secom/UnB)

Nesta quinta-feira (09/9), o Restaurante Universitário (RU) do campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) voltou a receber público. O serviço ficará disponível exclusivamente para participantes do programa moradia, modalidade vaga da graduação e da pós-graduação. Serão servidos café da manhã, almoço e jantar. Os horários de funcionamento foram pensados juntamente com representantes da Casa do Estudante Universitário (CEU).

A reabertura do RU foi debatida em diálogo entre estes alunos e seus representantes. E assim decidiram de forma democrática que era a melhor solução. "Não podemos deixar esses estudantes sem alimentação. O retorno está sendo paulatino e controlado, e toda a discussão foi feita nos espaços democráticos e coletivos que temos", explica Ileno Izídio, decano de Assuntos Comunitários.





Para que possam ter acesso aos refeitórios, estudantes de graduação beneficiados na modalidade vaga do programa de moradia têm que estar recadastrados na iniciativa pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa). Com o cadastro o aluno terá entrada permitida no RU. Se não tiver recadastrado, o aluno terá acesso bloqueado.

A abertura se dá também em função da finalização do processo de licitação para escolha de nova empresa para prestação de serviços. A partir de agora, a ISM Alimentações e Serviços assume a função.

Os funcionários do RU receberam orientações quanto às medidas de segurança a serem seguidas em cada etapa da preparação e da distribuição de alimentos. Além de estarem vacinados com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, eles também estarão usando equipamentos de proteção individual (EPIs). O objetivo é tornar a reabertura mais segura possível.



De início, o RU volta com apenas dois refeitórios abertos e um terceiro de reserva. De acordo com a diretora do RU Cristiane Costa, que além do espaçamento de dois metros entre as mesas, haverá um colaborador oferecendo álcool para higienização das mãos dos usuários e orientando sobre a maneira segura de servir a refeição."O público previsto é de 130 estudantes e esse espaço será suficiente para evitar aglomeração", reforça.



Em caso de contaminação por doenças infecciosas, o usuário deve se isolar em seu apartamento. É possível solicitar o fornecimento de marmita, que deverá ser retirada no RU por uma pessoa indicada no formulário disponibilizado. A solicitação inicial atenderá o usuário por dois dias ou seis refeições consecutivas. Após esse prazo, o fornecimento da marmita pode ser estendido mediante a apresentação de atestado médico, pelo período indicado no documento.