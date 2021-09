Grupo de assessoria legal imigratória realiza evento gratuito em São Paulo para quem deseja tirar o Green Card para os Estados Unidos

E EuEstudante

A empresa de assessoria legal imigratória, D4U USA Group, realiza em São Paulo,em 18 de setembro, evento especial para quem está planejando ou deseja viver nos Estados Unidos. Com agendamento prévio, os consultores irão promover uma rodada de atendimentos individuais tirando dúvidas sobre imigração, os tipos de vistos que dão acesso direto ao Green Card, o que é exigido pelo governo americano, e orientação para fazer um planejamento fiscal. As consultorias serão gratuitas, e ocorrerão durante todo o sábado (18), das 10 às 18 horas, no escritório da D4U USA em São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, 2219, no 3º andar. Para participar é preciso realizar o agendamento pelo e-mail atendimento@d4uusa.com e utilizar o código SP18D4U no assunto da mensagem.

Nos últimos 10 anos, os Estados Unidos receberam quase 5 milhões de pedidos de vistos permanentes. A abertura do novo ano fiscal americano, em outubro, traz o aumento de quase o dobro do número de Green Card emitidos anualmente, subindo para 260 mil. Uma oportunidade para quem deseja morar, trabalhar ou empreender em solo americano. "Recebemos centenas de mensagens por dia em nosso Instagram com dúvidas a respeito de imigração, profissões mais aceitas, se o perfil é adequado, quais impostos e o que é possível deduzir, por isso, decidimos fazer um evento, com todos os protocolos de segurança, para sanar essas dúvidas", comenta Wagner Pontes, CEO da D4U USA Group.



Brasileiros nos Estados Unidos



O Brasil é o quarto país que mais teve requisições de vistos de trabalho. Segundo relatórios do Escritório do Departamento do Estado Americano para Assuntos Consulares, em 2019, 1.389 vistos de trabalho foram emitidos para brasileiros na categoria EB2, e esse número passou para 1.899 em 2020, representando um salto de 36% de profissionais que receberam permissão de viver e trabalhar em solo americano. "Existe um déficit de profissionais qualificados nos EUA. Um profissional com bacharelado e pelo menos cinco anos de experiência na área, ou com bacharelado e mestrado (mesmo que com menos de cinco anos de experiência) são considerados profissionais acima da média, logo, elegíveis para pleitear o Green Card", explica Wagner Pontes.

Com taxas de aprovação superiores a 96%, a D4U acompanhou processos de aprovação para o Green Card reduzirem de 18 para sete meses, justamente por se tratar de profissionais de extrema necessidade para os Estados Unidos, e realiza, em média, a aplicação de 50 a 60 petições por mês. "O cenário de pandemia e a situação político-econômica do país têm provocado grande reflexão nos brasileiros, e está fazendo com que iniciem o processo de aplicação para o visto diretamente do Brasil. Um cenário totalmente diferente de alguns anos atrás, onde realizam a aplicação dentro dos Estados Unidos, com um visto de turismo ou educação, passando até momentos de forma ilegal. O brasileiro está fazendo um planejamento completo, analisando finanças, tributos e até contatando headhunters. Hoje é, sem dúvida, o melhor momento para iniciar o processo de solicitação de visto", completa Pontes.