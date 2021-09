Instituto Somos oferece bolsas de estudo para estudantes do ensino médio

CB Correio Braziliense

(crédito: Foto ilustrativa)

Criado em 2017, O Instituto Somos, um programa de doação de bolsas de estudo integral para alunos de escola pública cursarem os três anos do ensino médio, inicia, domingo (19), um novo período de inscrição para o processo seletivo de bolsistas. O programa é feito em parceria com a Cogna, uma das principais companhias brasileiras de educação e beneficiou mais de 500 estudantes.



Para participar do processo, é preciso estar no 9º ano do ensino fundamental II em escola pública. Nesta edição, serão disponibilizadas 292 bolsas de estudo para os três anos do ensino médio, em 48 escolas parceiras da Somos Educação adeptas ao programa em São Paulo. Também há vagas para o estado de Goiás: no Colégio Nacional Dr Jamil Sebba, no Catalão e em Jataí, no Colégio Cesut Anglo Júnior.



Um dos requisitos para concorrer a uma vaga é ter renda familiar per capita de até dois salários-mínimos. No estado de São Paulo são 48 escolas participantes. Na capital paulista, há vagas na Associação Educacional Brasília de São Paulo, Associação Educacional Inovação, Colégio Alicerce, Colégio Anglo São Paulo, Colégio Paulo de Tarso, Colégio Thomas Treglia e Rede Educacional Decisão.



"Sabemos que cursar um bom ensino médio abre portas não somente para a graduação, mas também para a escolha e o desenvolvimento da carreira. É por isso que apoiamos estudantes de várias regiões do Brasil por meio do Somos Futuro”, diz Mario Ghio, presidente do Instituto Somos. Para ele, “ao contribuir para o acesso à educação de qualidade, estamos criando oportunidades e ampliando possibilidades de que, no futuro, esses jovens ascendam ainda mais", ressalta.



Quem se interessar, pode acessar o site para preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico e enviar dois vídeos - um que fale sobre a história do candidato e outro sobre como a família irá apoiá-lo na jornada de aprendizagem. O processo de seleção compreende quatro etapas eliminatórias:

Análise socioeconômica;

Avaliação acadêmica online;

Entrevista online com voluntários do Instituto;

Entrevista com alunos e responsável(is) pela escola selecionada.

Os candidatos aprovados em todas as etapas iniciarão o ano acadêmico de 2022 em uma das escolas parceiras do programa, com isenção de 100% das mensalidades e materiais didáticos. A vigência da bolsa abrange os três anos do ensino médio.



Além de fornecer materiais didáticos e complementares, a iniciativa conta com um programa de mentoria formado por voluntários, todos colaboradores de diferentes áreas da Cogna. Mais de 790 já participaram do programa, totalizando mais de 6.400 horas de voluntariado. Neste ano, 183 voluntários estão orientando alunos do 1º e do 3º ano do Ensino Médio - ajudando-os a desenvolver habilidades socioemocionais e a planejar o futuro e a carreira.

Programa Somos Futuro 2022

Inscrições: até 19/09, no link https://www.institutosomos.org/somos-futuro/

Vagas: 292

Requisitos: estudantes do 9º ano matriculados em escolas da rede pública

Mais informações: https://www.institutosomos.org/