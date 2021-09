Empresa de tecnologia abre inscrições para cursos de tecnologiaGIA

CB Correio Braziliense

A empresa de tecnologia educacional Resilia está com inscrições abertas, até 26 de setembro, para os cursos de data analytics e webdev full stack. As vagas são destinadas a pessoas acima de 18 anos que se interessam pela área de tecnologia e estão em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho. As aulas são totalmente on-line e começam em 18 de outubro e vão até abril de 2022. Serão seis meses de duração, sendo quatro vezes por semana. Para se inscrever, é necessário ter o ensino médio completo e morar nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais.



Dois pré-requisitos buscados pela empresa são a curiosidade e a vontade de aprender, os candidatos não precisam ter nenhum conhecimento técnico. Durante o curso de data analytics, os estudantes vão exercitar o pensamento analítico para examinar e interpretar datasets, manipular grandes volumes de dados com aulas sobre lógica de programação, python, banco de dados, Google Colab e Pandas. O curso de formação em webdev full stack, os jovens terão domínio das skills necessárias para construir seu próprio site do zero (tanto em front como back-end) e conectar com banco de dados e API's.

A ementa do curso inclui aulas de JavaScript, Node, SQL, HTML/CSS, Rest API, React, entre outros. Além da parte técnica, a edtech também oferece conhecimentos de soft skills para que os estudantes aprimorem suas habilidades comportamentais com foco no mercado de trabalho. Durante o curso, os alunos terão mentorias e jornadas corporativas com apoio de mais de 200 empresas parceiras.



A edtech Resilia oferece alternativas acessíveis de pagamento: além das opções tradicionais, à vista ou parcelado, o aluno pode escolher pagar só depois que conseguir um emprego com renda superior a R$ 1.490,00. Nesse modelo, a Resilia assume o risco e o aluno só precisa se esforçar para aprender e conseguir entrar no mercado.