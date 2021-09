Caseb está cumprindo os protocolos de segurança, diz MPDF

E EuEstudante

O Caseb está localizado na Asa Sul - (crédito: Reprodução)

A força-tarefa de enfrentamento à Covid-19 do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) retornou ao Centro Educacional Fundamental (Caseb), localizado na 909 Sul, na manhã desta quinta-feira (16), para uma nova vistoria em relação ao cumprimento das medidas sanitárias no retorno às atividades presenciais. De acordo com o procurador de Justiça Eduardo Sabo foram verificadas as adequações sugeridas anteriormente pelo MPDFT. "Verificamos que os protocolos têm sido cumpridos, desde a entrada, identificação das salas de aulas, trajetos dos alunos, o intervalo para refeições e os espaços entre as cadeiras", garantiu o procurador



No fim de julho, representantes do MPDFT realizaram a “Operação volta às aulas”, com a visita a 19 escolas públicas de ensino fundamental e médio, com o objetivo de verificar as condições para o retorno às atividades presenciais. Na ocasião, não foram observados, de maneira geral, impeditivos para a retomada das aulas. Uma das escolas inspecionadas foi o Caseb. Na época, antes do retorno dos estudantes, a força-tarefa solicitou alguns ajustes nas medidas de segurança, pois a unidade ainda não estava totalmente organizada e equipada. As aulas presenciais foram retomadas em 30 de agosto.

O coordenador da força-tarefa, Eduardo Sabo, que esteve no local nas duas ocasiões, destacou que “o Ministério Público tem feito presente no retorno presencial das atividades. Na visita ao Caseb, verificamos que os protocolos têm sido cumpridos, desde a entrada, identificação das salas de aulas, trajetos dos alunos, o intervalo para refeições e os espaços entre as cadeiras. Constata-se um comprometimento dos educadores e professores. O retorno é um desafio que está sendo cumprido também nas escolas de modelo integral”. No início da semana, foi realizada reunião com a Secretaria de Educação como continuidade das ações de acompanhamento realizadas pelo Ministério Público.