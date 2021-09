Inscrições para o SiS para rede pública do DF vão até esta sexta

CB Correio Braziliense

(crédito: Ascom SEE-DF)

Terminam nesta sexta-feira(17) as inscrições para o Startup In School do Distrito Federal. O Startup In School é a maior competição nacional de empreendedorismo tecnológico nas escolas. Esta será a primeira edição voltada a alunos da rede pública do Distrito Federal, uma parceria realizada entre a Consultoria ideias de Futuro, o Google e a Secretaria Estadual de Educação do DF.

Podem se inscrever alunos matriculados na rede pública do DF, a partir do 9° ano do ensino fundamental até o último do ensino médio. O curso é apresentado em formato de competição e as aulas serão realizadas durante cinco semanas, em duas sessões semanais, de duas horas cada, onde serão abordadas as principais etapas para a estruturação e desenvolvimento de uma startup. As aulas são realizadas 100% on-line, utilizando o Google Classroom e Google Meets e todos os alunos que concluem o curso no prazo recebem certificado de participação. Os 10 melhores grupos avaliados são chamados para participar da final da competição, o Demoday. A inscrição deve ser feita em grupo, de 3 a 6 estudantes, e todos os alunos devem estar matriculados na mesma escola. Também será necessário indicar um ou dois professores orientadores para acompanhamento e suporte durante a competição.

Em outubro, serão conhecidos os projetos mais bem pontuados. Os alunos com as maiores notas receberão mentoria para que sua startup seja lançada no mercado e serão premiados com vale-presentes, em dinheiro. Valores: R$ 2 mil (primeiro colocado) e R$ 1 mil (segundo colocado). Além disso, professores também serão premiados com vale-presentes.

Para se inscrever no SiS-DF, basta acessar o site https://ideiasdefuturo.com/google/distritofederal/