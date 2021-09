Insper promove webinar sobre políticas para igualdade racial

E EuEstudante

O Centro de Gestão e Políticas Públicas do Insper (CGPP) promove, nesta terça-feira (21), às 16h, mais um encontro da série de webinars Política pública em debate sobre o tema Políticas para a igualdade racial

Na primeira parte, serão discutidas as origens, a inadequação, a ilegalidade e as consequências da discriminação racial no Brasil. Em seguida, serão abordadas as políticas públicas para a promoção da igualdade racial, incluindo as diferenças entre ações afirmativas, discriminação positiva e sistema de cotas.

Por fim, serão apresentados os sucessos e insucessos do Estatuto da Igualdade Racial, da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR), do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Planapir) e do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir).

A abertura institucional será feita pelo pesquisador e coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do Insper, Michael França. O debate terá a participação de Rosane da Silva Borges, jornalista e professora da ECA-USP, Giovanni Harvey, presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Baobá, e de Ricardo Henriques, superintendente do Instituto Unibanco. A mediação será feita pela professora do Insper Laura Muller Machado .

