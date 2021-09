Alvaro Parisi assume chefia de gabinete do Inep

E EuEstudante

Dupas, recebe o novo chefe de Gabinete, Alvaro Parisi - (crédito: Luís Fortes/MEC)

O novo chefe de gabinete do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi recebido pelo presidente da autarquia, Danilo Dupas, nesta segunda-feira (20). Alvaro Luis Kohn Parisi foi nomeado na última quarta-feira (15), pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. A nomeação foi publicada por meio da Portaria n.º 729, no Diário Oficial da União (DOU). Alvaro Parisi será responsável por prestar assistência direta e imediata ao presidente do Inep, além dar apoio à condução de projetos inovadores e contribuir para viabilizar a execução sustentável das iniciativas do Instituto.



Trajetória – Alvaro Parisi iniciou a carreira em 1990, no setor de telecomunicações, no qual atuou por mais de uma década. A partir de 1999, assumiu a gerência de projetos e operações do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações e Tecnologia da Informação (CPQD). Na instituição, também foi gerente de mercado empresarial. De 2002 até então, esteve à frente de inúmeros projetos de inovação e exerceu funções de média e alta gestão na área de operações no segmento da educação superior, em grandes grupos educacionais.



Formação – Formado em Eletrônica Industrial pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal/Fastec), Alvaro Parisi é mestre em Gerenciamento em Tecnologia da Informação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC). Possui MBA e pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pela Universidade de Ohio (EUA), além de ser pós-graduado em Administração e Marketing.