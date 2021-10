Correio Braziliense ganha 2º lugar no 2º Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo

AL Ana Luisa Araujo

Correio Braziliense, por meio da repórter Talita de Souza, ficou em segundo lugar no 2º Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo do Tribunal Superior do Trabalho. A divulgação ocorreu nesta terça-feira (5/10). A reportagem trata da regulamentação do home office, que, em janeiro deste ano, andava a passos lentos no Congresso Nacional, e foi publicada on-line e no caderno de Trabalho & Formação do jornal impresso. Confira a matéria que conquistou o pódio.

Talita ficou atrás da repórter Beatriz Arantes do Valor Econômico, e na frente da repórter Fernanda Brigatti da Folha de S. Paulo, na categoria de jornalismo impresso. “O segundo lugar foi incrível para mim, porque é o primeiro prêmio [que eu concorro]. Estou bem feliz mesmo”, diz.

A jornalista elogiou o evento e disse que tudo estava dentro das regras sanitárias. Pouquíssimas pessoas foram, somente autores ou representantes dos finalistas, além de ministros e presidentes dos núcleos do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

“Foi muito bom fazer parte do evento, principalmente, nesse tempo político e social que a gente está vivendo, não é? Hoje é o aniversário de 33 anos da promulgação da constituição”, afirma. “E falar de justiça de trabalho, ter esse reconhecimento, é lembrar da constituição que inaugurou milhares de direitos trabalhistas que até então não existiam”, continua.

Segundo Talita, é dever da sociedade defender as conquistas trabalhistas, como licença-maternidade, demissão sem arbitrariedades, jornada de trabalho de 44 horas, seguro-desemprego, entre outras.

Foram inscritos, no total, 96 trabalhos, em cinco categorias: telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, jornalismo impresso e mídias digitais. As reportagens, publicadas ou veiculadas por empresas jornalísticas de 1º/9/2019 a 1º/8/2021, evidenciam temas como a evolução histórica da Justiça do Trabalho no Brasil, a conscientização da sociedade, os avanços e as transformações dos direitos trabalhistas e a valorização da Justiça do Trabalho na construção da cidadania, entre outros.