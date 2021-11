Universidade de Brasília tem 17 cursos com cinco estrelas em ranking nacional

CS Carlos Silva*

A Universidade de Brasília está entre as faculdades com mais graduações avaliadas com cinco estrelas. A listagem foi feita pelo Guia da Faculdade, do jornal Estado de S.Paulo em parceria com a startup Quero Educação. 17 cursos da UnB conseguiram a nota máxima do ranking, dentre eles medicina, filosofia, pedagogia, psicologia e ciências biológicas. Dos cerca de 16 mil cursos avaliados, somente 581 conseguiram nota semelhante.

A reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão, comemorou a presença pela primeira vez no ranking produzido por um veículo nacional. "Parabenizo a nossa comunidade por mais um reconhecimento da excelência do ensino, da pesquisa e da extensão praticados na Universidade de Brasília, agora por um veículo nacional", disse a reitora. Ela também ressaltou o impacto do corte de orçamento no andamento das atividades. “Mesmo com os desafios impostos pela pandemia e pelos cortes orçamentários, estamos conseguindo manter as nossas pesquisas, mas com muita dificuldade”, destacou.



A decana da Planejamento, Orçamento e Avaliação, Denise Improisi, explicou qual foi a estratégia adota para conseguir o alto desempenho nos cursos mesmo com poucos recursos. Segundo ela, além da priorização dos recursos para pesquisa, ensino e extensão, angariar recursos próprios e postergar projetos não essenciais foi fundamental. "Buscamos também ampliar a arrecadação de recursos próprios e reduzir despesas, postergando projetos que, apesar de importantes, não são absolutamente essenciais no momento, já que o contexto é de extrema escassez orçamentária", esclareceu.

Ao Correio, o diretor da Faculdade de Medicina da UnB, Gustavo Adolfo Sierra Romero, também falou da importância da presença do curso de Medicina no ranking. “Já éramos qualificados em outras listas em 2019 e 2020. Mas essa é uma grande oportunidade de ver que o trabalho feito tem gerado resultado e também é um oportunidade para que professores e coordenadores de todo o Brasil vejam nossa faculdade”, disse o diretor.

A avaliação



Todas as instituições de ensino superior cadastradas no Ministério da Educação podem participar do Guia da Faculdade e dos rankings produzidos. Neste ano, alguns critérios foram colocados para avalização, como ter titulação de bacharelado ou licenciatura; ter ao menos uma turma com alunos já formados em 2020; ter ao menos uma turma em andamento. Além disso, os cursos são selecionados de acordo com a cidade em que são ofertados. Se uma mesma instituição oferece o mesmo curso em várias cidades, cada uma terá uma nota.

Após cada coordenador de curso preencher dados de um questionário, as informações são levadas para avaliação de seis professores. No questionário de avaliação os coordenadores colocam informações como perfil dos professores vinculados ao curso e dados quantitativos; as características da proposta de ensino do curso; e características de espaço físico, materiais e equipamentos oferecidos.

