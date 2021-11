Programa Cresça com o Google é voltada para mulheres pretas

E EuEstudante

(crédito: withgoogle)

Historicamente as mulheres pretas enfrentam desafios na construção de suas carreiras e de seus negócios. Com a pandemia do Covid-19, esses desafios se potencializaram ainda mais. Pensando nisso, a nova edição do programa de capacitação Cresça com o Google é focada na carreira profissional e acadêmica de mulheres pretas. O programa é voltado à capacitação técnica, ao desenvolvimento de habilidades e à construção de soluções para as principais dificuldades do mercado de trabalho.

A edição Cresça com o Google para Mulheres Pretas já está disponível e é a última iniciativa deste ano. Após cinco edições focadas especialmente em mulheres, tem, como convidadas, profissionais negras renomadas, com atuação profissional e acadêmica marcante. Conta com diálogos a respeito de temas relevantes na experiência das mulheres pretas em ambientes corporativos, a fim de desenvolver habilidades para enfrentar desafios profissionais e pessoais ocasionados, também, pelas desigualdades racial e de gênero.

O conteúdo do programa está disponível para ser assistido sob demanda e o acesso é gratuito. O ciclo de conversas tem início com a abertura feita por Bibiana Leite, diretora de Parcerias de Conteúdo no Youtube - América Latina e Canadá. “Com o Cresça com o Google, queremos que mais mulheres e meninas pretas possam seguir investindo em si mesmas e, assim, romper barreiras, fortalecer sua autoestima, ganhar confiança e trilhar o caminho profissional que desejam”, contou.

A primeira apresentação é liderada por Ana Minuto, a primeira coach negra a desenvolver uma metodologia de coaching que atende as especificidades de afrodescendentes e afro empreendedores. Ana falará sobre a Síndrome da Impostora, destacando métodos para identificar a autossabotagem, e disponibilizará dicas para o fortalecimento pessoal.

Em seguida, será abordada a questão da autoestima da mulher preta. Caroline Moreira, diretora e criadora da startup Negras Plurais, relacionará a autoestima à capacidade de valorizar os pontos fortes, a identidade e as características particulares. A CEO e Fundadora da UX para Minas Pretas, Karen Santos, entrará logo após para tratar sobre o lugar da mulher na tecnologia. Serão levantados pontos sobre os desafios de uma carreira composta majoritariamente por homens e pessoas brancas.

A marca pessoal, relacionada à construção de imagem junto ao mercado de trabalho e aos projetos individuais, também será discutida. A responsável pelo tema é Dany Carvalho, que ofertará conteúdos para melhorar a própria apresentação, focando nos pontos fortes para um posicionamento assertivo e eficaz.

A especialista em inovação e transformação digital Amanda Graciano falará sobre a criatividade e a criação de conteúdo. Além disso, discutirá como gerar conteúdo de forma autêntica, a fim de impactar pessoas e ter maior relevância na área de atuação. Por fim, Dilma Campos, facilitadora do programa Cresça com o Google, falará sobre a “Organização e administração dos papéis da mulher preta”. Destacará o reflexo dos espaços cotidianos de atuação da mulher preta, desde a própria casa até o mercado de trabalho.