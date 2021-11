UnB divulga edital de vestibular com 2.112 vagas

CB Correio Braziliense

A Universidade de Brasília divulgou nesta sexta-feira (26/11) o edital para o vestibular tradicional da instituição. Esta seleção é destinado a selecionar candidatos para o ingresso no primeiro semestre letivo de 2022, em cursos de graduação presencial. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é responsável por organizar a seleção que oferta 2.112 vagas. De acordo com Márcia Abrahão, professora e reitora da UnB, as vagas são para "ingresso no 1/2022, com início previsto para junho".

Publicado o edital do vestibular da UnB. São 2.112 vagas para ingresso no 1/2022, com início previsto para junho. Inscrições: 1 a 20 de dezembro. Provas: 5 e 6 de fevereiro. https://t.co/UlZKK06BpT — Márcia Abrahão (@mamabrahao) November 26, 2021

As inscrições podem ser feitas entre os dias 1 e 20 de dezembro. O valor da taxa é de R$ 182,00. Para quem deseja buscar a isenção da taxa, há duas opções: por meio do CadÚnico ou mediante comprovação de renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenha cursado o ensino médio em escola pública.

As provas serão aplicadas em dois dias: 5 e 6 de fevereiro. A prova, com redação e conhecimentos I e II, será realizada em 5 de fevereiro; no dia seguinte (6/2), há previsão para a prova com os conhecimentos III, conforme previsão no edital. O gabarito preliminar deve sair no dia 8 de fevereiro, a partir das 19h.

Por meio das redes sociais, a UnB informou que ainda não há previsão para o Acesso Enem UnB. O ingresso por essa forma só será feita no segundo semestre letivo de 2022, a partir do final de outubro.