Concurso Polícia Civil de Pernambuco: edital é publicado com 445 vagas

CB Correio Braziliense

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 15 de janeiro - (crédito: PCPE/ divulgação)

O governo de Pernambuco publicou, nesta sexta-feira (22/12), no Diário Oficial o edital do concurso para a Polícia Civil do estado. São 445 vagas, sendo 250 para agente de polícia, 150 para escrivão e 45 para delegados.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 15 de janeiro pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora.

Para o cargo de delegado, a taxa de inscrição é de R$ 350. Já para agente e escrivão é de R$ 250.

As provas serão aplicadas no Recife em 25 de fevereiro para os cargos de agente e escrivão; e em 3 de março para delegado.

O salário inicial para o cargo de agente é de R$ 4.700; para delegado é de R$ 10.930,51; e para escrivão é de R$ 4.700. Todos para jornada de 40 horas semanais. Veja o edital completo aqui.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), usou as redes sociais para anunciar o concurso. "São 445 vagas em disputa para quem quer fazer parte da mudança na segurança pública de Pernambuco", disse.