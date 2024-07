Concurso BRB: aprovados farão rodízio de pizza para pessoas em situação de rua

RP Raphaela Peixoto

Serão oferecidos de forma gratuita pizza e refrigerante. Mesas e cadeiras estarão disponíveis para os participantes - (crédito: Divulgação)

A comissão de aprovados no concurso público do Banco de Brasília (BRB) em parceria com a ONG Alma Lavada farão um rodízio de pizza para pessoas em situação de rua. A ação ocorrerá no sábado (13/7) na praça central do Setor Comercial Sul.

No dia da ação, serão oferecidos de forma gratuita pizza e refrigerante. Mesas e cadeiras estarão disponíveis para os participantes. "O evento chamado de Memória Afetiva pretende proporcionar uma noite afetiva àquelas pessoas excluídas da sociedade e sair um pouco daquele lugar de doação tradicional de donativos", explica a comissão.

Também serão doados cobertores e agasalhos arrecadados pelos aprovados. Segundo a comissão, "os aprovados e ainda não convocados, enquanto esperam suas convocações, vêm realizando ações solidárias e sempre tentando dialogar com o banco em busca de um calendário de convocações".

Sobre o concurso

Realizado em 2022, o certame ofereceu 500 vagas para escriturário, sendo 300 para preenchimento imediato e 200 para cadastro reserva.

O salário oferecido foi de R$ 4.065,83 para carga horária de 30 horas. As provas foram aplicadas em em todas as capitais do país, além do Distrito Federal.