RP Raphaela Peixoto

Período de inscrições no concurso já tinha sido encerrado, no entanto foi reaberto na sexta-feira (17/1) - (crédito: ICMBio)

Interessados em se inscrever no concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) têm até as 18h desta segunda-feira (27/1) para realizar a inscrição, por meio do site do certame. A taxa de inscrição é de R$ 93 para o cargo de analista administrativo e de R$ 99 para analista ambiental.

Organizada pelo Cebraspe, a seleção oferece 350 vagas, sendo 120 vagas para analista administrativo e 230 para analista ambiental. Ambos os cargos, tem como requisito ensino superior completo. O salário é de 8.817,72 para carga horária de 40 horas semanais. As oportunidades serão alocadas em várias regiões do país e na sede de empresa, em Brasília.

O período de inscrições no concurso já tinha sido encerrado, no entanto, foi reaberto na sexta-feira (17/1). Com a reabertura das inscrições, as provas objetivas e discursivas estão previstas para 30 de março. Os exames, para todos os candidatos, serão realizados nas 27 capitais brasileiras.

A prova objetiva foi será composta por questões de conhecimentos específicos e básicos. O número de itens de cada prova varia conforme o cargo, sendo 120 para o cargo de analista administrativo e 110 para o cargo de analista ambiental.

Leia também: CNJ publica edital do primeiro Exame Nacional de Cartórios

A prova discursiva para o de analista administrativo consistirá na redação de um texto dissertativo de até 30 linhas, enquanto para o de analista ambiental consistirá na resposta de uma uma questão discursiva acerca de situação-problema (estudo de caso), a ser respondida em até 45 linhas.