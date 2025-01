CB Correio Braziliense

O Banco do Brasil (BB) comunicou, nesta quinta-feira (30/1), não existir previsão para realização de concursos públicos. A hipótese de que um certame para o BB estivesse próximo vinha sendo especulada por concurseiros.

Em nota, o BB classificou a hipótese como "desinformação" e "notícia falsa". "O BB reforça que não há definição sobre um novo concurso no momento e, por padrão administrativo, sempre comunica formalmente toda e qualquer novidade relevante sobre o tema", escreveu.

Cuidado!



Em meio às especulações — desmentidas pelo BB — de que o Banco do Brasil estaria prestes a organizar um concurso, o banco alerta para a possibilidade de tentativas de golpe. "Alguns perfis em redes sociais utilizando indevidamente o nome da instituição", disse.

O golpe exemplificado pelo BB simula uma página falsa do banco, que ofereceria inscrição pra um certame. Ao clicar no link do site falso, o usuário é direcionado para um segundo ambiente online, também falso, que solicita pagamento de determinada quantia via Pix ou boleto para inscrição e apostila de estudos.