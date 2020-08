Webinário debate como as fake news afetam a divulgação científica

E Eu E Estudante

Webinário vai debater a disseminação das fakes news e como elas afetam a ciência - (foto: Reprodução/Facebook)

Hoje (27), será transmitido o webinário "Ciência e as redes: fake news x divulgação científica?" por meio do Facebook e YouTube do movimento Nós Somos A Ciência. O grupo tem como foco de estudo a comunicação científica e, atualmente, trabalha em defesa do resgate científico como fundamento para a tomada de decisões na pandemia do coronavírus.



O seminário on-line terá três blocos com duração de 20 minutos cada. As discussões serão em torno de como a difusão da ciência está inserida nas redes sociais e enfrentam as fake news.



Para participar das discussões, foram convidados três especialistas. Caio Machado é advogado e cientista social especializado em tecnologia, além de mestre em direito pela Sorbonne e em ciências sociais por Oxford. A segunda convidada é Luiza Caires, jornalista, mestre em comunicação pela USP e trabalha há 15 anos com disseminação científica. Também é editora de ciências do Jornal da USP com a produção de reportagens, podcasts, vídeos e conteúdo para as mídias sociais. O último especialista é o físico formado pela USP Wilson Namen, um dos co-fundadores do grupo Ciência em Show e do Nós Somos A Ciência.

O seminário começa às 19h e poderá ser conferido pelo YouTube ou pela página no Facebook Nós Somos A Ciência.