Empresa lança curso on-line sobre desenvolvimento de games

(foto: Quantum/Divulgação)

A Quantum, empresa edtech que une educação, empreendedorismo, tecnologia e habilidades socioemocionais, está oferecendo curso de desenvolvimento de games da edtech. As inscrições para a primeira turma vão até 31 deste mês. Serão mais 90 horas de conteúdo intensivo e mentorias. As aulas, são gravadas, mas há momentos ao vivo com os professores para os alunos tirarem dúvidas. Os participantes desenvolverão jogos em 2D e 3D, com realidade virtual aplicada. O valor do investimento é

R$ 298,00 e a matrícula é feita pelo site da Quantum.



A edtech une a educação com atividades práticas e on-line para ensinar empreendedorismo, tecnologia e habilidades aos alunos. A decisão de criar um curso de desenvolvimento de games foi baseada em pesquisa realizada com aproximadamente 2.400 jovens. Os números mostraram que os temas que os entrevistados mais gostariam de aprender foram: programação, robótica, inteligência artificial e influência digital. As linguagens de programação e habilidades mais citadas foram: Design digital, edição de vídeo básica, pós-edição de vídeo e edição e mixagem de som.



A partir dos resultados da pesquisa, a Quantum decidiu lançar o intensivo de criação de jogos. Os professores ensinarão aos alunos linguagem de programação de alto nível, os jovens terminarão as aulas aptos a trabalhar com programação de plataformas profissionais. Ao final de cada módulo eles deverão desenvolver jogos 2D e 3D, com a ajuda de especialistas, como Jonas Araújo, desenvolvedor Unity e Rafael Scala, full stack.



Para aproveitar a oportunidade acesse o site. Se interessou pelo trabalho da empresa? Clique aqui e conheça mais.