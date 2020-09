São Carlos promove o maior festival de divulgação científica do mundo

E Eu E Estudante

Evento Pint of Science contará com três bate-papos virtuais pelo YouTube, além de programação exclusiva feita pelos organizadores - (foto: Nilton Junior)

O Festival Internacional Pint of Science, que tem como objetivo divulgar a ciência para o público, será realizado pela primeira vez pelo YouTube. Antes, os debates e bate-papos com pesquisadores eram feitos de maneira descontraída, como uma boa conversa de boteco. Há cinco anos, cenas de cientistas brasileiros debatendo pesquisas em ambientes lotados ficaram marcados na cidade de São Carlos. Devido à pandemia, é mais um evento que precisou se recriar e ocorrerá em três dias: 8, 9 e 10 de setembro.



A proposta do evento, mesmo que virtual, é manter o mesmo ambiente extrovertido e dar continuidade a essa iniciativa bem-sucedida, pois as temáticas científicas passaram a se tornar mais atraentes devido ao formato. O evento é realizado pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), e começa sempre a partir das 18h45.

Os três bate-papos ao vivo foram organizados em outubro do ano passado, durante o Divulgathon, maratona de divulgação científica, que aconteceu na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ICMC. Como reconhecimento, as melhores apresentações foram convidadas a participar da edição são-carlense do Pint of Science. As equipes adaptaram os conteúdos e ampliaram o tempo de apresentação para conseguirem apresentar no formato do evento.

Programações

A abertura do evento será com o bate-papo Do pãozinho à Amazônia: como pequenas ações geram grandes impactos?. As convidadas são as pesquisadoras Caroline Xavier e Hingryd Lima Rauen que explicarão a cadeia de relações que levam à destruição da Amazônia.

No dia 9/9, o tema é E agora Wally, onde está o cientista?. O bate-papo tem o objetivo de motivar reflexões a partir do personagem do livro publicado em 1987 Onde está Wally do autor Martin Handford. Carolina Sotério, Giovanna Bigotto Gonçalves e Matheus Populim vão estimular que o público descubra onde estão os cientistas, quem são e o que fazem.

Para encerrar o festival Pint of Science, em 10 de setembro, Daniel Henrique Silva e Leonardo Tórtoro Pereira mostram estratégias no uso de jogos educativos. O bate-papo Como aprender jogando? Aperte o play! será às 18h45.

Para participar do evento

Qualquer pessoa pode participar e não é preciso efetuar inscrição. Basta acessar o canal do ICMC ou do Pint of Science Brasil no Youtube. As transmissões vão durar aproximadamente 1h, e a partir das 20h, os espectadores poderão assistir a outras apresentações organizadas pela equipe do evento.