GOL oferece serviço de tradução em Libras a bordo nas aeronaves

GOL é a primeira companhia aérea a disponibilizar o serviço de tradução para Libras - (crédito: GOL/Divulgação)

Na última quinta-feira (10), foi comemorado o Dia Mundial da Língua de Sinais e a GOL Linhas Aéreas aproveitou a data para disponibilizar em todas as aeronaves a iniciativa Libras a Bordo. Para proporcionar o bem-estar do público que tem deficiência auditiva, agora é possível traduzir os conteúdos de texto, áudio ou vídeo por meio de aplicativo no tablet dos comissários para a Língua Brasileira de Sinais.



De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há aproximadamente 9 milhões de brasileiros surdos ou com alguma dificuldade auditiva. Devido ao uso obrigatório de máscaras nas aeronaves durante a pandemia, a comunicação desses usuários ficou comprometida e ainda mais desafiadora com a impossibilidade de leitura labial.



O aplicativo utilizado pela companhia é o VLibras, um software público de código aberto criado em parceria entre o Ministério da Economia (ME), por meio da Secretaria de Governo Digital (SGD) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Um avatar digital em 3D traduz os conteúdos digitados ou ditados utilizando a ferramenta de reconhecimento de voz para Libras. O aplicativo possibilita também o ajuste de velocidade de interpretação de acordo com a necessidade e torna computadores, celulares e plataformas na internet acessíveis para pessoas surdas conseguirem se comunicar a bordo.