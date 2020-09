Único zoológico brasileiro de insetos abre para visitas virtuais

E EuEstudante

(crédito: Divulgação Planeta Inseto)

O público pode visitar de maneira virtual o zoológico de insetos. O Museu do Instituto Biológico (IB-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, realiza uma mostra permanente Planeta Inseto. A pandemia tornou inviáveis as visitações físicas, mas os interessados podem conhecer virtualmente mais sobre esse universo graças ao Projeto Venha Visitar Virtualmente, mantido pelo IB-APTA.



Os visitantes têm acesso a informações sobre formigas, abelhas, bicho-da-seda, bicho-pau, baratas e besouros. Além disso, podem conhecer os insetos de importância médica, saber o que é controle biológico e ver como funciona um laboratório entomológico.



O Planeta Inseto é o único zoológico de insetos do país. O público recebe informações de maneira lúdica e inovadora, são explicações sobre a presença deles no cotidiano, importância para o ambiente, produção de alimentos e a saúde humana. Estima-se que existam mais de um milhão de espécies de insetos conhecidos e que haja mais milhões que ainda não foram identificadas.