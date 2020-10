Museu de Arte Moderna de SP abre curso de Arte Indígena Contemporânea

E EuEstudante

(crédito: Movimentos para a revolução, 2018, Jaider Esbell)

O Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo está oferecendo o curso on-line Caminhos da arte índígena contemporânea. A programação inclui análise de conceitos indígenas, reflexões sobre apropriação e artivismo. Serão seis encontros virtuais entre outubro e novembro, também haverá uma aula gratuita em 14 deste mês. As aulas serão realizadas em plataformas de videoconferência. O valor total do curso é R$ 468 e pode ser dividido em até três parcelas. As inscrições devem ser feitas no site do Museu.



As aulas são preparadas e ministradas por Jaider Esbell, do povo macuxi, artista multimídia e curador independente, e pela professora Paula Berbert, antropóloga e articuladora de projetos culturais. Serão abordados conceitos sobre a arte indígena contemporânea no Brasil. Os professores realizarão, junto aos alunos, análise sobre as implicações e as potências dos termos "arte", "indígena" e "contemporânea", inseridas no contexto de encontro entre arte indígena e o sistema da prática ocidental.



Os encontros começam em 14 deste mês com uma aula gratuita no canal do Museu no YouTube e terminam em 25 de novembro. As temáticas das aulas são: Arte Indígena Contemporânea: conceitos e sistemas; Artivismos e demandas políticas na Arte Indígena Contemporânea; A cena de Roraima: ações dxs netxs de Makunaimî; Caminhos de um dxs netxs de Makunaimî, Jaider Esbell; Alianças afetivas, txaísmo; AIC e o sistemão. Aqueles que não estiverem interessados em todo o curso poderão comprar aulas avulsas por R$ 80 cada.