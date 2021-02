Seis brasileiras são selecionadas no "25 Mulheres na Ciência da América Latina"

E EuEstudante

A 3M, empresa multinacional de tecnologia, reconheceu 25 pesquisadoras no programa “25 Mulheres na Ciência da América Latina”. Entre as classificadas, seis são brasileiras. O anúncio foi feito na última quinta-feira (11), durante as comemorações do Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência

As 25 selecionadas irão integrar uma plataforma de visibilidade e networking, que inclui a inserção de projetos elaborados por elas em e-book comemorativo do programa, participação no podcast “Inovação em Pauta”, produzido pela 3M, convite para mentoria com especialistas da empresa e divulgação das trajetórias e projetos das pesquisadoras no Blog de Curiosidade, também da 3M.

Essa é a primeira edição do programa, que visa dar mais visibilidade a pesquisadores e promover a equidade de gênero dentro do campo científico.

De acordo com relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) publicado em 2018, apenas um em cada cinco países atingiu a paridade entre homens e mulheres no campo da pesquisa científica. Segundo a líder técnica de segurança pessoal américa latina da 3M, Claudia Kashiwaura, o objetivo da iniciativa é “incentivar o protagonismo feminino em áreas científicas que antes eram consideradas masculinas, de modo a contribuir com o futuro das próximas gerações de mulheres”.

Foram efetuadas mais de mil inscrições para o programa entre 10 de dezembro e 22 de janeiro. Para participar, as candidatas deveriam ter desenvolvido, nos últimos dois a cinco anos, um projeto ou solução em qualquer área da ciência com aplicação prática em benefício da comunidade, sociedade ou meio ambiente. Na seleção, foram analisados o problema a ser resolvido, aplicação e resultados obtidos, bem como a originalidade da ideia e a trajetória das inscritas.