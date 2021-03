Dia Internacional da Mulher: tevê paga exibe programação especial

EE Eu Estudante

Os canais Curta! e Curta!On irão exibir uma programação especial na próxima segunda-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher. A partir das 18h serão apresentados episódios de séries especiais sobre a luta da mulher.

No canal Curta!, os seriados vão relembrar grandes momentos em que a televisão homenageou as mulheres nos episódios: "Estados da arte — episódio feminismo", "No caminho do bem — episódio O Feminino nas religiões"; "Cale-se — episódio A voz feminina", e "As canções da minha vida — episódio Teresa Cristina".

Além das séries também serão exibidos os documentários "Clementina" — sobre a sambista Clementina de Jesus — e "My name is now, Elza Soares", sobre a carioca, eleita pela rádio londrina BBC, em 1999, como a cantora brasileira do milênio.

O Curta!On exibirá cinebiografias de nove grandes mulheres. São elas: "Clementina"; "Cleo" — sobre a professora e imortal da Academia Brasileira de Letras Cleonice Berardinelli; "Nina Simone" — sobre a cantora, pianista e ativista dos direitos civis americanos; "Marie Curie, além do mito" — sobre a cientista vencedora de dois prêmios Nobel, um de química e outro de física; "Libertem Angela Davis" — sobre a filósofa e ativista norte-americana; "Zélia, memórias do amor" — sobre a escritora Zélia Gattai; "Clara Estrela" — sobre a cantora mineira Clara Nunes; "Movimentos do invisível" — sobre a coreógrafa Angel Vianna; e "Maria, não se esqueça que eu venho dos trópicos" — sobre a artista plástica Maria Martins.

Também mostrará dois documentários sobre questões relacionadas ao feminismo: "Mexeu com uma, mexeu com todas", de Sandra Werneck, e "O Pessoal é político", de Vanessa de Araújo Souza. Por se tratar de uma plataforma de streaming, todas as produções estarão disponíveis aos assinantes para serem vistas posteriormente, a partir de março.

