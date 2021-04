Djamila Ribeiro fala sobre antirracismo em live nesta quinta (1º)

EE Eu Estudante

(crédito: Forbes/Divulgação)

Quem se interessa em saber mais sobre equidade de gênero e luta antirracismo pode reservar a noite desta quinta-feira (1º) para assistir a live da Forbes com a filósofa e escritora Djamila Ribeiro. O encontro será transmitido a partir das 20h, pelo perfil do Instagram da revista, e será mediado pela editora-chefe do site da Forbes, Juliana Ventura, e pela jornalista especializada em mobilização política Fefa Costa.



Djamila também abordará o tema de políticas inclusivas e democráticas. A escritora é autora do livro mais vendido pela Amazon em 2020, O pequeno manual antirracista, e estampou a capa da revista Forbes Brasil na edição Mulheres de sucesso, no início de março.

#DicadoEuEstudante

Livro de Djamila Ribeiro foi o mais vendido da Amazon em 2020 (foto: Companhia das Letras/Divulgação)

Em 108 páginas, Djamila Ribeiro aborda, no O Pequeno manual antirracista, aborda temas sensíveis sobre o racismo no país, desde o Brasil Colônia, a importância de políticas educacionais afirmativas, a responsabilidade de cada pessoa em combater a violência racial e tornar todos os lugares mais diversos.

Todas as reflexões são apresentadas de maneira clara e direta, feito para realmente ensinar quem não sabe ou conhece pouco sobre o assunto mas quer saber a importância de ser antirracista. O manual está com preço acessível: R$ 15,90, há ainda a versão Kindle, no valor de R$ 8,90. Sejamos todos antirracistas!