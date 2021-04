CCBB Educativo oferece visitas on-line para escolas e instituições

EE Eu Estudante

(crédito: CCBB/Divulgação)

Em abril, o Programa CCBB Educativo - Arte e Educação promove, de segunda a sexta-feira, visitas on-line para escolas e instituições. Promovidas pelos educadores, elas são pautadas pela conversa em torno de temas relevantes do presente, como as produções artísticas e o patrimônio cultural como forma de construção da identidade, levando em consideração a pluralidade dos públicos.

As atividades envolvem o contato com conteúdos das exposições em conversas e exercícios de reflexão e invenção, preparados e acessíveis para pessoas de todas as idades.

A programação conta também com as visitas mediadas - virtuais ou presenciais, de acordo com o bandeiramento da cidade de São Paulo - à exposição Ivan Serpa: a expressão do concreto. A mostra reúne obras do pintor Ivan Serpa (1923-1973), abrangendo sua multiplicidade estética e técnica. Apesar de ser mais conhecido pelo Concretismo, o artista também se aventurou pela liberdade do expressionismo, sem nunca perder contato com a ordem e a estrutura.

Também estarão disponíveis as visitas on-line às exposições: Abraham Palatnik: a reinvenção da pintura, em cartaz no CCBB BH, Egito Antigo: do cotidiano à eternidade, no CCBB DF e Linhas da Vida de Chiharu Shiota, em cartaz no CCBB RJ.

A programação de abril traz outras atividades e conteúdos on-line que podem ser acessados e ter a participação do público de qualquer lugar do Brasil. As atividades são destinadas às crianças e famílias, artistas, comunidade escolar e público interessado.