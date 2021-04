Bienal da UNE está com inscrições abertas; programação ocorre em maio

E EuEstudante

(crédito: Simon Abrams/Unsplash)

A 12ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE) está com inscrições abertas. O lançamento ocorre em 27 de maio com show direto do Theatro Municipal de São Paulo. As mostras artes cênicas, artes visuais, música, audiovisual, literatura, projetos de extensão, ciência, tecnologia e jogos digitais vão de 19 a 23 de maio.

A bienal será majoritariamente on-lie, com transmissões por meio canal da UNE no YouTube. Na programação estão debates, seminários, oficinas, mostras de trabalhos, shows e visitas às comunidades locais. Também participam da organização a União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes) e Associação Nacional de Pós Graduandos (Anpg).

A 12ª edição tem como tema Brasil, um povo que resiste e vai homenagear os Cem anos da Semana de Arte Moderna e a cantora Elza Soares. As entidades ressaltam que que estiver devidamente matriculado no ensino médio, superior ou pós-graduação poderá se inscrever gratuitamente em todas as categorias. Além disso, a participação conta como atividade complementar, totalizando 40 horas.



As inscrições são gratuitas e são realizadas pelo site bienaldaune.org.br.