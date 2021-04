BBB21: MP investiga assessor por falas racistas contra João Luiz

E EuEstudante

Assessor do deputado estadual André Fernandes (Republicanos) é investigado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por comentários racistas e homofóbicos contra o participante do Big Brother Brasil (BBB) João Luiz Pedrosa, 24 anos. Kawan Miranda, que atua no gabinete do parlamentar, publicou o comentário nas redes sociais. O MPCE oficializou o protocolo de investigação na quinta-feira (8).

Os comentários vieram após o também participante do BBB Rodolffo Matthaus, 32, comparar o cabelo de João Luiz a uma peruca de homem das cavernas. Além de Kawan, vários internautas apoiaram Rodolffo. O assessor ainda publicou vídeos debochados após apontarem que o comentário foi preconceituoso. Em uma das publicações, ele diz que “a missão foi um sucesso” por ter sido chamado de racista e homofóbico pela esquerda.

Nas redes sociais, o assessor se descreve como “anti-mimimi” e faz publicações a favor do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). Ele também faz críticas a ativistas, que chama de “militância” ou “lacradores” e a partidos de esquerda.

O assessorado, deputado André Fernandes é aliado de Bolsonaro e se define como patriota e cristão.

Seara demite funcionário após comentários racistas

A empresa do ramo alimentício Seara tomou medidas e demitiu funcionário que fez comentários racistas contra o participante. "Vai a merda seu cabelo parece mesmo”, escreveu usuário.

Na última terça-feira (6), a patrocinadora do BBB, se manifestou nas redes sociais. Em publicação, a Seara afirmou não compactuar com atos discriminatórios e preconceituosos.