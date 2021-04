Lucas Penteado promove live nesta terça-feira (27)

E EuEstudante

O ator e ex-BBB Lucas Koka Penteado anunciou no fim da manhã desta terça-feira (27/4) a live “Eu, você e o Penteado” que vai acontecer em seu perfil do Instagram. O intuito dele é chamar a rede de amigos para falar sobre assuntos que possam ajudar em mudanças individuais e da sociedade aos seus seguidores. A transmissão de hoje será feita às 20h.

“Como a gente não faz nada sozinho na vida, eu vou trocar uma ideia com pessoas fortes, potentes, personalidades que fazem a diferença para poder inspirar o maior número de pessoas com suas histórias e experiências”, escreve na publicação.

O ator, diretor, roteirista, dramaturgo, escritor e professor de Direitos Humanos Fundamentais, Rodrigo Franca é um dos três convidados de Lucas. Em 2020, ele lançou o livro infantil “O Pequeno Príncipe Preto”, a obra é uma adaptação de uma peça teatral de mesmo nome e aborda questões de representatividade e exaltação da beleza negra. Rodrigo também participou da edição 2019 do Big Brother Brasil.

O especialista em marketing digital AD Junior também vai estar presente na transmissão. Em suas redes sociais, ele promove debates sobre racismo estrutural, formas de superá-lo e questões raciais para empresas. Ele é head marketing da Trace Brasil, empresa de comunicação voltada para a cultura afro-brasileira, jovem e urbana.

O terceiro convidado é o ativista e empreendedor Raull Santiago. Ele é fundador e integrante dos coletivos Papo Reto, Movimentos, Perifa Connection, Favela & ODS, além de ser CEO da Brecha Hub de Favela. Santiago também passou por diversos países dando oficinas e aprendendo como as populações mais vulneráveis lidam e criam estratégias diante das realidades em que vivem com o propósito de ter contatos internacionais que tenham o foco no fim da violência e desigualdades.