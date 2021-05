Joca e Acnur promovem projeto para acolher jovens refugiados venezuelanos

IO Isabela Oliveira*

(crédito: Reynesson Damasceno/Acnur)

O jornal infantojuvenil Joca promove o projeto “Mi Casa, Tu Casa” (Minha Casa, Sua Casa), em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), para integrar crianças de todo o Brasil em diversas ações com jovens venezuelanos em Roraima.

A iniciativa também tem o apoio da organização Hands On Human Rights e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Segundo Stephanie Habrich, diretora do jornal Joca, o projeto representa um passo fundamental para o acolhimento dessas crianças e jovens venezuelanos. Ela explica que a mídia não expõe mais o que ocorre na Venezuela e pede que os jovens brasileiros sejam protagonistas nesse processo de humanização.

“A mídia tradicional parou de falar sobre a crise humanitária na Venezuela, que é a mais grave no mundo. E é num país vizinho ao nosso. Queria que as crianças entendessem o que está acontecendo para elas agirem”, reforça.

Stephanie visitou Roraima e conta que são mais de 13 abrigos de refugiados. Muitos deles são crianças que vêm para o Brasil sem os familiares. De acordo com levantamento feito pela Organização Das Nações Unidas (ONU), são 6.600 venezuelanos e 47% têm entre 0 e 17 anos.

Stephanie Habrich, diretora do Joca, acredita que a iniciativa visa promover acolhimento às crianças refugiadas (foto: Dasha Horita/Joca)

“Queremos fazer bibliotecas para as crianças que vêm de extrema pobreza, para que elas possam pelo livro receber um acolhimento, receber a educação, ter o mínimo, poder aprender português e se divertir”, explica.



Iniciativa incentiva o protagonismo juvenil

O papel das crianças de todo o Brasil é trocar cartas com os venezuelanos para contar como é ser brasileiro e em troca saber como é a vida na Venezuela e criar um vínculo humano entre eles.

Stephanie também ressalta o papel da literatura para levar conforto e pensar que o futuro pode ser melhor. Ela pede que nas cartas as crianças do Brasil todo deem dicas, como: “o que fizeram para gostar de ler?".

Entre as iniciativas estão a doação de livros infantojuvenis em português e espanhol (que estarão em armários-bibliotecas nos abrigos para venezuelanos), uma arrecadação (crowdfunding) e a troca de cartas. O prazo para que escolas e crianças possam participar da ação encerra em 24 de maio.



Estudante do DF escreve carta

Kauã Soares Ferrari Feitosa, aluno do Colégio CIMAN, escreveu carta de acolhimento às crianças refugiadas (foto: Arquivo Pessoal)

Kauã Soares Ferrari Feitosa, 11 anos, é estudante do Colégio CIMAN, na Octogonal. A instituição assina o Joca há dois anos e usa em sala de aula, com alunos do infantil ao ensino médio. Incentivado pelos professores, Kauã escreveu uma carta para ser enviada às crianças refugiadas.

"Sejam muito bem-vindos a minha casa, agora sua casa também. Nem imagino os sofrimentos que vocês enfrentaram para chegar ao Brasil. O Brasil está longe de ser um país perfeito. Foi muita coisa triste acontecendo aqui também, inclusive a pandemia. Porém, na pandemia vi muitas pessoas se ajudando, se cuidando e descobri que somos unidos”, disse o estudante na mensagem.

Adriana Matias, coordenadora pedagógica do Colégio CIMAN, fica muito feliz com o envolvimento dos alunos em enviar cartas aos refugiados (foto: Arquivo Pessoal)

A coordenadora pedagógica do CIMAN Adriana Ribeiro Matias, 54, explica que os estudantes do 6º ao 9º ano estão escrevendo cartas. Os professores de geografia e redação também levaram para a sala de aula a questão dos refugiados e os valores por trás da ação, como empatia e humanização. Ela também destaca o papel da educação em conjunto ao jornalismo

“O jornal possibilita ao professor ter uma leitura crítica e levar as matérias para sala de aula. O papel da educação é poder gerenciar essa informação e fazer com que os meninos tenham uma leitura cada vez mais crítica e responsável”, pondera.

Além disso, ela observa que o Mi Casa, Tu Casa proporciona um estreitamento do distanciamento social advindo com a situação de calamidade. Adriana conta que fica muito feliz com o envolvimento dos alunos no projeto, porque, nesse momento da pandemia, o exercício de valores humanos se tornaram fundamentais no dia a dia.

“Eles estão muito empolgados, já começaram a escrever cartas, inclusive em espanhol. Há uma expectativa muito grande de receberem a resposta dos refugiados”, conta. “É um projeto muito bonito que possibilita aos meninos poder participar de uma forma ativa e consciente, sendo agentes de mudança.”



Como participar do Mi Casa, Tu Casa

O projeto do jornal Joca incentiva que seus leitores, escolas e outras instituições de ensino participem da arrecadação de livros voltados ao público infantojuvenil tanto na língua portuguesa como da língua espanhola. Os livros podem ser enviados para a sede da Editora Magia de Ler, responsável pela publicação do Joca, no endereço: Rua Dr. Antônio Bento, 560, Santo Amaro, São Paulo (SP).

O Joca ainda convida os participantes a escreverem uma dedicatória às crianças e jovens venezuelanos nos exemplares arrecadados, para que se sintam reconhecidos e acolhidos. Para facilitar e possibilitar o envio de respostas dos venezuelanos que quiserem trocar mensagens, também serão enviados para os abrigos selos postais, papel e canetas.

A expectativa é que os livros e cartas sejam encaminhados para Roraima na primeira semana de junho. Além disso, há uma campanha de arrecadação (crowdfunding), disponível no site do jornal, para cobrir as despesas do projeto, como a logística de entrega de livros e materiais para montagem da biblioteca, transporte e alimentação de equipe.



Conheça o jornal Joca

O Joca é um jornal produzido especialmente para o público infantojuvenil. A publicação explica o porquê as notícias estão ocorrendo, de forma contextualizada e lúdica para que o público alvo compreenda. O jornal impresso tem periodicidade quinzenal e vem em três línguas: português, inglês e espanhol. O site produz notícias diariamente.

Foi fundado em novembro de 2011, por Stephanie Habrich, em São Paulo, e é o primeiro jornal para jovens e crianças no Brasil.