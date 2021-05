Senado oferece curso on-line e gratuito sobre o Acordo Ortográfico

E EuEstudante

(crédito: Glenn Carstens-Peters / Unsplash)

O Senado Federal oferece curso a distância que busca apresentar ao aluno o contexto histórico e as regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. A formação tem carga horária de 20 horas, que devem ser cumpridas dentro de até 60 dias.

O curso que gera certificado é composto por dois módulos, com unidades que englobam temas como a presença da língua portuguesa no mundo, histórico do acordo ortográfico e Regras da acentuação gráfica.

Para se inscrever, ou conhecer outros cursos sem tutoria oferecidos pelo Senado, acesse este link.