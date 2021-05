Academia de Letras do Brasil doa kits de higiene e livros para Hospital da Criança

MS Mateus Salomão*

Além da distribuição dos kits, a iniciativa engloba concurso de desenho e escrita - (crédito: Edwaldo Costa / Reprodução)

Uma iniciativa da Academia de Letras do Brasil-Distrito Federal (ALB-DF), em parceria com a Faculdade de Odontologia de Araçatuba da Universidade Estadual Paulista (UNESP), com a Colgate e com o programa de incentivo à leitura Mala do Livro, doou 600 kits de higiene bucal e centenas de livros infantis para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB).

A ação, além de promover um dia cultural no Hospital, visa fortalecer a atenção à saúde bucal na primeiríssima infância, que vai da gestação aos três anos de idade; e na primeira infância, que engloba aquelas crianças dos 4 e 6 anos.

Os kits de saúde bucal foram entregues nesta segunda-feira (17/5) aos pacientes, membros das equipes de saúde, voluntários e colaboradores do HCB.

Na foto, Simone Pereira de Oliveira (benemérita da ALB-DF); Dr. Ph.I. André Pullig (presidente da ALB-DF ); Sra. Suely Nascimento de Lemos (coordenadora do Voluntariado – HCB); Dr. Ph.D. Edwaldo Costa (escritor Imortal da ALB-DF e pós-doutorando em comunicação e saúde, na Daphne Cockwell School of Nursing - Ryerson University – Canadá); Gacy Simas ( escritora e diretora do Núcleo Jovem de Artes e Letras e Diretora Administrativa da ALB-DF) e Psicopedagoga Wilka Rocha. (foto: Edwaldo Costa/Reprodução)

O presidente da ALB-DF, André Pullig, ressalta que a cooperação visa contribuir para melhoria na qualidade de vida das pessoas: “Principalmente das crianças, seja pela conscientização da importância da saúde bucal, seja por meio de atividade lúdica, capaz de despertar o amor pelas artes e pela literatura”.



A Academia de Letras do Brasil-DF, ainda nesta ação, também promoverá concurso de redação para os profissionais das equipes de saúde, voluntários e colaboradores do hospital, e um concurso de desenhos para as crianças.



Hospital agradece iniciativa e reconhecimento do trabalho



Por meio das redes sociais, a ALB-DF divulgou carta de agradecimento do Superintendente Executivo Hospital da Criança de Brasília José Alencar, Renilson Rehem, observou que a iniciativa “enaltece o valor da doação como um sinal de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo time de profissionais do Hospital da Criança de Brasília José Alencar.”



Confira a íntegra o conteúdo do material divulgado:



“Senhor Presidente,

Em nome dos funcionários e usuários do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, agradecemos pela generosidade de nos doar kits de higiene bucal (cada kit contém uma escova, um creme dental e um folheto de Educação para a família conhecer a forma correta de escovar os dentes da criança).

A escolha da Academia de Letras do Brasil - Distrito Federal, que firmou parceria com a UNESP/FOA-Araçatuba e Colgate para promover Literatura e Saúde Bucal para crianças, enaltece o valor da doação como um sinal de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo time de profissionais do Hospital da Criança de Brasilia José Alencar.

Além da doação, o interesse nas tratativas para promover um concurso de redação com a temática "Literatura e Sorriso Saudável, Futuro Brilhante", com o Projeto "Sorriso Feliz" para pacientes, membros das equipes de saúde, voluntários e colaboradores, irá fortalecer nossa relação institucional.

Este momento de pandemia é único e de muitas incertezas, mas acreditamos que tudo isso vai passar e ficaremos bem. O importante é todos cuidarmos e todos protegermos. Muito mais do que oferecer parte de seu tempo e doar, vocês estenderam a mão em sinal de solidariedade e apoio à busca pela segurança, proteção e esperança, sob uma perspectiva de fé e amor, Agradecemos imensamente pelo apoio e parceria. Que Deus os abençoe ricamente e continue à frente das suas escolhas!

Atenciosamente,

Renilson Rehem

Superintendente Executivo”

*Estagiário sob a supervisão da subeditora Ana Luisa Araujo