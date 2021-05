Semana de Avaliação gLocal debate os impactos da pandemia na educação

E EuEstudante

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Entre 31 de maio e 4 de junho, ocorrerá a Semana de Avaliação gLocal, evento internacional de monitoramento e avaliação que vai reunir trabalhos de mais de 40 países. As palestras vão apresentar o panorama da educação no Brasil, com dados como desigualdade no acesso à escola, conectividade, emprego e informalidade.



Os encontros virtuais são abertos ao público, com acesso gratuito. O centenário do educador Paulo Freire também será lembrado, em evento online que irá abordar a pedagogia e os princípios da avaliação freiriana, e sua aplicação no caso do Projeto Telessala Maré.

Confira parte da programação

Em 2 de junho, às 16h, o encontro on-line "Plataforma juventude, educação e trabalho" vai apresentar um panorama dos desafios das juventudes brasileiras e como os indicadores de educação e trabalho foram afetados pela pandemia do coronavírus, incluindo o acesso às atividades escolares, emprego e informalidade e conectividade.

Os dados estão reunidos na plataforma, ferramenta gratuita que reúne dados, análises e conteúdo audiovisual, desenvolvida pela Fundação Roberto Marinho com o apoio do Itaú Educação e Trabalho. Inscreva-se neste link. Saiba mais clicando aqui.





Estudos mostram que desigualdade se aprofundou

Também em 2 de junho, às 10h, o encontro "Retratos da educação na pandemia: um olhar sobre múltiplas desigualdades" vai apresentar os dados colhidos por diversos estudos realizados ao longo de 2020. O levantamento foi reunido em publicação de mesmo nome para dimensionar os efeitos da suspensão das aulas presenciais nos processos de ensino e de aprendizagem.

No encontro, o público terá acesso a dados que evidenciam o aprofundamento das desigualdades educacionais, afetando em especial os mais vulneráveis. O debate vai reunir especialistas das instituições parceiras na realização das pesquisas: Conhecimento Social, Fundação Carlos Chagas, Itaú Social, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), Instituto Península, Fundação Roberto Marinho e Fundação Lemann. Inscrições podem ser feitas neste link. Para mais informações, acesse o site do evento.

E no ano do centenário do educador Paulo Freire, em 4 de junho, às 10h, o webinário "A influência do pensamento freiriano na avaliação: autodeterminação, justiça social e sustentabilidade" vai abordar os princípios da avaliação freiriana e sua aplicação no caso do Projeto Telessala Maré. Inscreva-se neste site. Saiba mais clicando aqui.