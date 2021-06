Professor do IFB Planaltina cria jogo virtual gratuito para estudantes

GB Gabriel Bezerra*

Arte original do aplicativo "Fera Math", criado para aproximar os estudantes da matemática por meio do entretenimento - (crédito: Guilherme Garcia / Fera Math)

Disponível no Google Play desde o mês passado, o jogo “Fera Math” é um aplicativo educacional gratuito criado pelo professor de matemática Hênio Delfino do Instituto Federal de Brasília (IFB), campus Planaltina-DF. Com 250 questões organizadas em 8 fases, o game procura ser um instrumento no aprendizado de jovens e adolescentes a partir do celular.



O objetivo do jogo é acomular pontos, avançar de níveis e fazer o seu mascote eletrônico crescer. De um pequeno ser, o bicho pode virar uma “Fera da Matemática”. As questões presentes no app englobam conteúdos como conjuntos numéricos, razão e proporção, números primos, equação de 1º e 2º grau, raciocínio lógico, geometria plana e espacial, estatística e probabilidade, matemática financeira, entre outros. Segundo o professor, o jogo é indicado para jovens que estão terminando o ensino fundamental, que estão no ensino médio ou os que terminaram os seus estudos básicos.

O professor de matemática Hênio Delfino, do Instituto Federal de Brasília (IFB) - Campus Planaltina e criador do jogo gratuito "Fera Math" (foto: Arquivo Pessoal)

O aplicativo não precisa de conexão com internet para ser utilizado e faz parte do projeto disciplinar do Instituto Federal de Brasília (IFB) chamado “Heu Fera da Matemática!” e está disponível para downloads no Google Play no link: bit.ly/2RPkqAS.



A iniciativa

O aplicativo é a primeira experiência do professor Hênio Delfino com o desenvolvimento de jogos. Além dele, participaram do projeto Thiago Farias, na parte de programação, Guilherme Garcia, responsável pela arte do game, e Bruno Lara, músico que idealizou uma trilha sonora inteiramente original para o app, usando inspirações de gêneros musicais brasileiros.



O que motivou o Hênio a idealizar o passatempo foi a tentativa de aproximar os jovens dos conteúdos de meio de uma forma mais leve. “Hoje em dia o entretenimento está em tudo e o ‘Fera Math’ foi uma forma de levar o ensino nesse meio”, observa.



A aprendizagem no meio virtual é algo que está presente na vida do docente, formado em matemática em uma faculdade particular de Planaltina-DF, a Faculdade das Águas Emendadas, atualmente chamada de Faculdade Ideal, localizada no centro da cidade. Na pandemia, ele procura aproximar os seus alunos com os ensinamentos por meio dos objetos eletrônicos. "Nesse momento, a gente tem que ter uma diversidade de mídia e também devemos ser bem flexíveis e entender a realidade diferente das outras pessoas”.



De acordo com Hênio, o projeto pode servir de instrumento útil para quem deseja aprender e recordar dos conteúdos matemáticos presentes nas perguntas. “Pode ser útil para quem deseja estudar para o ENEM, relembrar umas coisas e ao mesmo tempo se entreter”, afirma.



Uma das jogadoras do game é Márcia Ferreira, 21, estudante do 7º semestre de biologia no Instituto Federal de Brasília (IFB) - Campus Planaltina-DF. Segundo a jovem, o aplicativo tem um grande valor por conta do período no qual estamos inseridos. “Para um educador, é importante inovar nos materiais didáticos, para acompanhar a tecnologia e atrair o aluno, tornando o aprendizado mais divertido”, conta.

Márcia Ferreira, jogadora do "Fera Math" e estudante do 7° semestre de biologia no Instituto Federal de Brasília (IFB) - Campus Planaltina (foto: Arquivo Pessoal)



O game ainda está em sua versão inicial e ainda está disponível somente para Android. Na página oficial do aplicativo no Google Play. o jogo conta com uma avaliação de 4,8 do máximo de 5,0 pontos e já possui 284 downloads até o momento de publicação desta matéria.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Luisa Araujo