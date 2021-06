Movimento Inspire Up promove evento on-line com líderes brasileiros

JM Júlia Mano*

Criado por estudantes do ensino médio, o movimento tem o objetivo de inspirar jovens que estão começando a carreira profissional. O primeiro evento do Inspire Up começa nesta quarta-feira (16), às 18h30, com a presença de Luiza Trajano, presidente do Magazine Luiza, o CEO e fundador do Instituto Gerando Falcões Edu Lyra, e o publicitário, fundador e CEO da N Ideias Nizan Guanaes.

Os convidados vão conversar com os estudantes sobre transformação social no Brasil. “(O) movimento (é) mais que necessário para engajar jovens numa plataforma de mudança social. Não importa quanto dinheiro alguém tenha, colaboração é a única forma de sobrevivência neste planeta. O Inspire Up acelera (isso)”, declara Edu Lyra.

O CEO do Instituto Gerando Falcões nasceu em uma favela. Por meio da entidade, que fundou há 10 anos, busca combater a pobreza. Ele acredita que a sua história pode inspirar jovens a batalharem por um mundo mais justo.

O fundador da Inspire Up, Fernando Melzer, considera que o evento pode impactar positivamente os participantes pela presença de grandes líderes promovendo reflexões sobre temas da sociedade envolvendo inovação, empreendedorismo e transformação social. “Queremos mostrar o que essa força jovem é capaz de fazer e transformar”, afirma Fernando.

O próximo encontro será em 21 de junho e terá a participação do apresentador Luciano Huck e do fundador da XP Inc. Guilherme Benchimol. O evento é totalmente on-line e gratuito. O debate do segundo dia será sobre empreendedorismo e inovação.

As inscrições para o segundo encontro podem ser feitas até dia 21 pelo site Even3. A transmissão ocorrerá pelo canal Inspire Up no YouTube. A programação é acompanhada de recursos de tradução em Libras.

