Organização abre inscrições para evento de incentivo ao voluntariado

(crédito: Divugação / Sociedade de Beneficência Humboldt)

Estão abertas as inscrições para a “I Ação Social em FOCO”. O evento é organizado pela Sociedade de Beneficência Humboldt, mantenedora do Colégio Cruzeiro e do Retiro Humboldt, e busca conhecer e divulgar projetos sociais, além de estimular mais pessoas a serem voluntários. Projetos sociais podem ser inscritos até 2 de julho. Para os demais participantes, as inscrições são de 5 a 23 de julho. O evento acontecerá em 18 de setembro.

Para se inscrever, os projetos devem promover iniciativas relacionadas aos seguintes temas: cuidados com a saúde, práticas esportivas e cidadania, responsabilidade social e terceira idade, práticas sustentáveis e engajamento socioambiental e educação como prática de investimento social.

Durante o evento, vai ser lançado o e-book “Construindo Sonhos”, que comemora os 15 anos do projeto de Ação Social da Sociedade de Beneficência Humboldt. O Colégio Cruzeiro também vai apresentar o projeto “A Formação cidadã na Escola” durante o painel “Responsabilidade social: qual é a minha?”.

A ideia é contribuir para que este exemplo se torne prática corrente em nosso país que mantém tantas desigualdades sociais, além de tornar-se um objeto de memória afetiva para as gerações de estudantes e profissionais que buscam fazer a diferença na vida das pessoas, muitas vezes com gestos simples de cuidado, solidariedade e amor.

Segundo a diretora pedagógica estratégica do Colégio Cruzeiro, Ana Paula Ramos, “incentivar os estudantes a buscarem ou criarem práticas sociais é parte da formação integral do cidadão”. “A compaixão e a preocupação com o outro são características primordiais para participação saudável na sociedade do século XXI que respeita inclusão, diversidade e fraternidade”, afirma .



Confira a programação do evento:



8h | ABERTURA | Ana Paula Ramos - Diretora Pedagógica Estratégica do Colégio Cruzeiro

8h15 - 9h | PAINEL: Responsabilidade social: qual é a minha? - Luciane Hentschke – Coordenadora do Projeto de Ação Social da SBH | Colégio Cruzeiro - Apresentação do Projeto: A Formação Cidadã na Escola;

Renata Castro – Cuidados com a saúde;

Luciana Rezende – Práticas esportivas e cidadania;

Sandra Rabello – Responsabilidade social e terceira idade;

Lucas Chiabi – Práticas sustentáveis e engajamento socioambiental;

Lucimar Adão – Educação como prática de investimento social.

9h - 9h10min | Lançamento do e-book “Construindo sonhos”, em comemoração aos 15 anos do Projeto de Ação Social da SBH| Colégio Cruzeiro

Relatos de experiência

9h10min - 9h50min | EIXO 1 – Cuidados com a saúde

9h55min - 10h35min | EIXO 2 – Práticas esportivas e cidadania

10h40min - 11h20min | EIXO 3 – Responsabilidade social e terceira idade

11h25min - 12h05min | EIXO 4 – Práticas sustentáveis e engajamento socioambiental

12h10min - 12h50min | EIXO 5 – Educação como prática de investimento social

12h55min | FECHAMENTO | Maria Cecília Cury - Coordenadora Estadual PEA Unesco RJ