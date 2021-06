Ex-BBB João Luiz irá apresentar programa de educação na Globo

E Eu E Estudante

(crédito: Reprodução / Instagram)

O professor de geografia e participante do BBB 21 João Luiz Pedrosa revelou em suas redes sociais que será o apresentador do “Entrevista”, um novo programa do Canal Futura, que abordará temas relacionados à educação.



“PESSOAL! Estou explodindo de alegria pra poder contar pra vocês que vai ter mais João na TV sim!! Eu e o @canal_futura , braço educacional da TV Globo, estamos gravando aqui no Instituto Paulo Freire a nova temporada do programa Entrevista em comemoração ao centenário de Paulo Freire. Nosso programa estreia em setembro e também estará disponível no Globoplay”, revelou João Luiz em seu Instagram.



Na programação, João irá apresentar projetos e iniciativas da área da educação e da ciência desenvolvidos por jovens periféricos do Brasil. É muito importante trazer à tona para sociedade mais detalhes da cultura afro urbana, as nossas conquistas diárias e todos os espaços que estamos conquistando em todos os cenários” disse o professor em entrevista para o portal Gshow.



João Luiz é um dos quatro ex-participantes da última edição do reality show Big Brother Brasil que irá ganhar um espaço a mais nas programações da Rede Globo. Além dele, Gilberto Nogueira, conhecido como “Gil do Vigor”, a campeã Juliette Freire e a vice-campeã Camilla de Lucas também foram contratados pela emissora após o término do reality.