UNE anuncia a realização do 4º encontro com estudantes LGBTs

(crédito: Reprodução: Instagram)

Segunda-feira (28), data em que foi celebrada o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, o Diretório LGBT da União Nacional dos Estudantes (UNE) anunciou o lançamento do 4º Encontro LGBT da organização. O evento está marcado para 14 de julho e será transmitido na íntegra no YouTube e no Zoom da UNE. Para fazer a inscrição, os interessados no evento devem fazer a solicitação no site https://inscricao.une.org.br/.



A última edição do Encontro LGBT ocorreu há três anos de forma presencial na cidade de Salvador, no Câmpus I da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), nos dias 27 e 29 de julho de 2018, e reuniu diversas entidades e universitários espalhados pelo país.



“A luta pelas garantias e conquistas dos direitos LGBTs é também a luta por uma nova sociedade, pela construção de uma nova cultura política, em defesa de uma educação democraticamente plural e de qualidade, pelo fim dessa sociedade de consumo violento que quer lucrar precificando nossos corpos e midiatizando as nossas realidades. Também ressaltamos a solidariedade como um valor coletivo a ser construído em nossa comunidade, nos espaços em que estamos inseridos e lado a lado com o povo”, afirma a Diretoria LGBT da União Nacional dos Estudantes (UNE) em nota no seu site oficial.



A cúpula foi criada no 49º Congresso da UNE, ocorrido em 2005, quando a entidade aprovou a criação da Diretoria de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgênero – GLBT e também outras propostas importantes, em sua resolução. Após a fundação, a sigla foi alterada para Diretoria de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgênero – LGBT.