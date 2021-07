Professor da rede pública lança livro infantil sobre diversidade

GB Gabriel Bezerra*

(crédito: Editora Telha / Reprodução)

Foi lançado na última terça-feirea (6), de forma virtual, o livro infantil Tâmara e Tamarindo na Terra das Coisas e das Pessoas Doces, o primeiro trabalho literário do professor de português André Lúcio Bento, vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF). Publicado pela Editora Telha, a história foi escrita por André há seis anos, e durante a pandemia, o docente decidiu arrumar meios para disponibilizar a obra para o público.



O livro conta a história de duas crianças negras chamadas Tâmara, nascida em um tacho de doce e Tamarindo, que surge após uma incrível reviravolta. Os jovens vivem em um mundo onde todos os objetos e os personagens são doces. Segundo o autor, o fato das pessoas serem doces é uma alusão à “doçura” da alma do ser humano.



A metáfora contrapõe a realidade do mundo atual, onde as pessoas são maldosas e continuam a propagar o preconceito racial. Na história de Bento, o racismo é uma mera fantasia, mas a realidade dentro do seu mundo, deveria ser real. “Com os personagens, eu trago uma metáfora sobre as coisas da vida, sobre o que você é, sobre a diversidade e da necessidade de conhecer a importância do outro. É um livro que trata das diferenças e das misturas da vida”, diz o professor.

A personagem Tâmara, do livro Tâmara e Tamarindo na Terra das Coisas e das Pessoas Doces, lançado recentemente pela Editor Telha (foto: Editora Telha / Divulgação)



André conta que os negros pouco ocupam as mídias e a indústria da arte, devido aos efeitos do histórico preconceito que distanciam os afrodescendentes dos espaços culturais. “Eu acho que nós negros ainda não aparecemos como deveríamos na literatura, no teatro, no cinema, na televisão, no jornalismo. O Brasil foi o destino de metade dos escravos que vieram para cá durante o comércio colonial, é incoerente então não termos uma representatividade nas artes em geral”, conta.



E isso se reflete nos meios comerciais literários, onde pouco aparecem histórias onde os personagens principais são pretos. Segundo o professor, a inserção de fantasias onde os componentes são afrodescendentes podem ajudar as crianças negras a crescerem sentindo orgulho do que elas são. “A criança passa a ver outras negras e não sendo apenas tratados no ponto de vista da violência, do ‘pivete’, do menino negro da favela que trabalha como ‘aviãozinho’ no tráfico. Porque é essa representação que às vezes aparece nas reportagens, nos telejornais”, observa o autor.



Agora, com o lançamento de Tâmara e Tamarindo na Terra das Coisas e das Pessoas Doces, André Lúcio Bento pretende modificar essa realidade, além de ocupar um espaço na indústria literária, também ao educar as crianças sobre a importância do respeito e sobre os benefícios de se viver em um mundo diverso. “Eu acho que a literatura tem um poder de por meio de metáforas, de figuras de linguagem e de todas as representações e imagens que você constrói com a criança, auxiliar no ensinamento sobre a diversidade”, reitera.



Racismo velado



André Lúcio Bento se formou em Letras-Português na Universidade de Brasília e fez um doutorado em linguística na mesma instituição, além de ser especializado em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana pela Universidade Federal de Goiás (UFG), e é professor da rede pública vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) desde o ano de 1993.

O professor de português André Lúcio Bento, que dá aulas na rede pública de ensino do Distrito Federal desde 1993. (foto: Arquivo Pessoal)



Apesar disso, André diz que sofreu diversos casos de preconceito devido à sua cor, e algumas dessas ocasiões tendo acontecido recentemente, em regiões como a da Asa Sul e do Cruzeiro. Uma vez, segundo o docente, quando saiu do trabalho para ir para um restaurante da Asa Sul, foi confundido com um motorista de aplicativo ao chegar no local, mesmo não dispondo de uma motocicleta e de equipamentos usados pelos profissionais de entrega.



Segundo o professor, esse é um exemplo do “racismo velado” que para ele é o mais nocivo, pois está “arraigado” ao agressor, a causa da persistência dessa forma de preconceito é a falta de compaixão entre as pessoas. “Muitos dos preconceitos e dos crimes acontecem porque as pessoas não entendem que a vida é diversidade e não se colocam no lugar do outro. E eu como professor sempre senti dificuldades de dialogar isso com crianças.”

Tâmara e Tamarindo na Terras das Coisas e das Pessoas Doces é indicada para crianças “de 0 a 100 anos” e está disponível para compra diretamente com o autor, no seu e-mail:andre.lucio.bento75@gmail.com ou no seu WhatsApp, entrando em contato com o seu número: (61) 98133-8776. A entrega é feita em todo o território nacional. Os leitores que comprarem o livro na pré-venda até o dia 13 de julho irão concorrer a um sorteio que presenteará uma boneca da personagem Tâmara feita pela artista Adriana Alvim.

A boneca da personagem Tâmara, feita pela artista Adriana Alvim, que será sorteada entre aqueles que comprarem o livro na pré-venda até o dia 13 de julho. (foto: Adriana Alvim / Divulgação)



No momento, André deseja trabalhar na divulgação do seu recém-lançado livro, mas diz ter novas ideias que ainda não irá desenvolver. Agora, o professor deseja ir até as escolas para conversar com os alunos sobre o seu livro e incentivá-las a escrever histórias com personagens negros e negras e ensinar que elas podem ser o que quiserem e o que elas merecem ser. Além disso, o autor diz que os jovens devem, acima de tudo, exigir respeito pelo o que elas são.