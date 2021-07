Evento da UEG discutirá sobre o racismo e a LGBTfobia nas escolas

E EuEstudante

(crédito: Chris Montgomery/Unsplash)

O campus Nordeste da Universidade Estadual de Goiás (UEG) irá organizar o “Chá de Inverno”, um evento online do programa “V Semana de Inverno” realizado pela instituição, às 16h dessa próxima sexta-feira (16). O tema da reunião será a discussão sobre o racismo e a LGBTfobia nas escolas de ensino básico. O encontro estará disponível ao vivo e gratuitamente no link: https://www.youtube.com/watch?v=yZFJGoZlpV0.



O evento será mediado pelo professor Hugo de Carvalho Sobrinho, da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e participarão da bancada de discussões a professora Janaína Almeida, da SEEDF e do Observatório de Educação Básica da Universidade de Brasília (UnB), e o professor Leonardo Café, da SEEDF e da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE). A reunião contará com o apoio da professora Priscylla Karoline de Menezes, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).



Os convidados são autores que possuem familiaridade com o assunto proposto pelo “Chá de Inverno” da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Leonardo Café é autor do livro “A gente só é; e pronto!”, que debate os impactos da LGBTfobia nas escolas brasileiras. Já Janaína Almeida, é coordenadora do projeto de educação “Antirracista”, que debate sobre os impactos da LGBTfobia e do racismo na escola, e também das possibilidades de mudança social.