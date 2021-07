Live com professor indígena discute temas sobre cultura e território

E EuEstudante

(crédito: Thiago Gomes/Agência Pará)

Nesta quinta-feira (15), às 19h (horário de Brasília), irá ocorrer a live “Cultura e Território” com o professor indígena Edvan Guarany, mestre em Cultura e Território pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), juntamente com o projeto de extensão da Universidade de Brasília “Do Centrão para a UnB”. As discussões abordadas pelo docente durante o evento serão sobre os conceitos de “cultura” e de “território”, vistos por uma ótica dos povos originários brasileiros. A reunião estará disponível na página do Instagram do projeto, no link: https://www.instagram.com/docentraoparaunb e estará presente na plataforma após o término da reunião ao vivo.



A mediadora do evento será a educadora popular e estudante Marília das Neves, do 4º semestre de filosofia na Universidade de Brasília (UnB) e uma das integrantes do projeto de extensão. Edvan Guarany, é indígena do povo guarani e mestre em Cultura e Território pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), além de possuir uma graduação em Geografia também pela UFT, e em Educação Intercultural - Ciências da Cultura pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Atualmente é diretor e professor da Secretaria de Educação e Cultura do Governo do Tocantins (SEDUC-TO).



O "Do Centrão para a UnB" é um projeto de extensão da Universidade de Brasília (UnB) vinculado ao "LEdoC Itinerante: Seminários Campo e Cidade, nas Escolas e Comunidades de Inserção" da Faculdade UnB Planaltina (FUP-UnB), coletivo coordenado pelo professor Jair Reck.



O projeto produz materiais referentes ao Programa de Avaliação Seriada (PAS) para os alunos do Centro de Ensino Médio 01 de Planaltina, mais conhecido como “Centrão”, escola localizada no centro da cidade, com a intenção de levar mais estudantes da rede pública de ensino para a Universidade de Brasília (UnB).



Conheça mais sobre o projeto “Do Centrão para a UnB” aqui: