Centros de línguas do DF estão com inscrições abertas para a comunidade

(crédito: Divulgação/Zen Chung)

Vagas para a comunidade para estudar nos Centros Interescolares de Línguas (CILs) estão abertas a partir desta quarta-feira (11) e vão até quinta-feira (12). Interessados podem realizar cadastro no site.

Para o segundo semestre de 2021, há vagas nos cursos de espanhol, francês, inglês e japonês. Ao todo, a secretaria possui 17 CILs.

O resultado do sorteio eletrônico será divulgado 16 de agosto, a partir das 18h. As matrículas dos contemplados deverão ser confirmadas nos dias 17 e 18 do mesmo mês. Essas duas etapas estarão disponíveis também no site.

Para se cadastrar, é necessário os seguintes documentos:

Documento de identificação (RG) – Certidão de nascimento ou documento oficial com foto

CPF

Duas fotos 3X4 – *poderão ser entregues na secretaria do CIL, no retorno das aulas presenciais

Comprovante de residência

Comprovante de escolaridade (declaração, histórico escolar ou diploma)