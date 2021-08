Projeto do MPDFT para capacitar jovens negros está com inscrições abertas

E EuEstudante

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) aplica cursos a jovens negros e negras universitários e do 3º ano do ensino médio. O intuito do Projeto Igualando Oportunidades, que está na 7ª turma, é capacitar estudantes pertencentes a grupos historicamente prejudicados e excluídos. O curso ocorrerá entre 20 e 24 de setembro, das 19 às 22h, de forma on-line. Para se inscrever, o interessado deve se cadastrar no site igualandooportunidades.com.br.

Conceitos como empreendedorismo serão ministrados durante o curso. A Teoria do Estado também será passada aos estudantes para que eles compreendam o que é o Estado Democrático de Direito e princípios estruturantes: cidadania, democracia e igualdade.

Além do ensino, a proposta visa capaitar o jovem para o mundo de trabalho, a partir da visão humanista, fomentanto o pensamendo crítico para que o estudante compreenda seus direitos sociais e consiga usufruí-los de forma plena.