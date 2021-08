Itaú Social e a Jeduca abrem o 3º Edital de Jornalismo de Educação

E EuEstudante

(crédito: Kaboompics/Divulgação)

As inscrições estão abertas para a terceira edição do Edital de Jornalismo de Educação do Itaú Social em parceria com a Jeduca. Estudantes e jornalistas de todo país podem participar. Na primeira categoria o graduando pode inscrever seu trabalho de conclusão de curso. Na segunda, o jornalista produz uma grande reportagem sobre educação.

O prêmio para estudantes é de R$ 1.000 a R$ 3.000. O jornalista que ganhar receberá bolsa de R$ 8.000. As inscrições podem ser feitas no site jeduca.org.br/edital.

Presidente da Jeduca, associação criada por jornalistas que cobrem educação, Fábio Takahashi diz que o objetivo é fomentar grandes reportagens de educação em todo o Brasil.

"As duas primeiras edições receberam inscrições de jornalistas de todo o Brasil. As pautas realizadas, que contaram com o acompanhamento de uma qualificada Comissão Editorial, e os trabalhos premiados mostraram visões e temas diversos, de maneira aprofundada, de relevantes pautas da área", afirma.

A seleção irá priorizar pautas e trabalhos que tratem das desigualdades educacionais. No entanto, outros possíveis temas da área não serão descartados. Todos serão avaliados quanto à originalidade, qualidade e relevância do tema pela Comissão Julgadora e Editorial.