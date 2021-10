Editora Nacional lança livro de estreia da ex-BBB Marcela Mc Gowan

E EuEstudante

(crédito: Instagram/Reprodução)

A Editora Nacional, do Grupo Ibep, acaba de anunciar o lançamento do livro Senta que nem moça, escrito pela ex-BBB e ginecologista Marcela Mc Gowan. A médica ficou conhecida nacionalmente pela sua participação na 20ª edição do programa. A ginecologista e obstetra tem formação em sexualidade humana e terapia sexual pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Em sua estreia como escritora, a obra traz reflexões de conceitos considerados opressores colocados pela sociedade e machismo sofrido pelas mulheres. Temas desde a virgindade e os padrões estéticos sofridos pela comunidade feminina, até temas mais técnicos, passando por detalhes da anatomia da mulher e quais mudanças o corpo sofre diante de um estímulo sexual. "Por mais que as discussões sobre sexualidade já tenham avançado muito, sabemos que o assunto ainda é um grande tabu. Senta que nem moça, quer ajudar a tratar do tema com a naturalidade que ele merece, colaborando para que amplie nãos somente o conhecimento sobre o seu corpo, mas que tire o melhor proveito do sexo, tomando todo cuidado necessário e agindo com mais propriedade no assunto", afirma Gowan.

Em uma edição limitada, a obra vem autografada pela autora e pode ser adquirida pela loja virtual da Submarino e na Amazon. Os interessados podem encontrá-la nas versões de e-book e também impressa. O livro pode ser encontrado nos valores de R$29,90 na versão digital e R$ 49,90 na versão impressa.